Die Reimanns: Konny bringt sich in Lebensgefahr!

Ab dem 16. März ist die vierte Staffel der Doku bei Kabel Eins und im Stream bei Joyn zu sehen. Und gleich die erste Folge hat es in sich, denn Konny will etwas nicht ganz Ungefährliches umsetzen: die längste Kanufahrt seines Lebens. Klingt erst mal nach einem großen Abenteuer, könnte den Auswanderer aber in Lebensgefahr bringen. Im Winter sind die Brandungen auf Hawaii besonders stark. Zudem hat er kein Handy, kann sich also nicht bei Manu melden, die von Land aus ihrem Mann unterstützen soll.