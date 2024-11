Konny Reimann Vermögen: So viel verdienen die Auswanderer wirklich

Auch Ehefrau Manu Reimann ruht sich nicht auf dem Erfolg ihres ehrgeizigen Mannes aus, sondern lässt die Haushaltskassen durch ihren Online-Shop "Just Kiddies" fleißig klingeln. Die beiden sind ein echtes Power-Paar, das sich den Wohlstand mit eigenen Händen verdient hat. Für Kult-Auswanderer Konny Reimann galt von Anfang an die Regel "von nichts kommt nichts". Sein Ratschlag: "Ohne Geld auszuwandern, ist total naiv." Selbst ist er mit einem Start-Kapital von 100.000 Euro in den Taschen ausgewandert. Daraus hat Konny Reimann heute ein Vermögen in Millionenhöhe gemacht.

17 Jahre harte Arbeit liegen hinter den Reimanns, doch wie viel Geld hat die Familie mittlerweile verdient? Laut dem "Vermögensmagazin" wird das Vermögen von Konny Reimann auf insgesamt drei Millionen Euro geschätzt (Stand: 2024). Andere Quellen besagen wiederum zwei Millionen Euro. Wie viel Geld wirklich auf seinem Konto liegt, weiß wohl nur Konny Reimann höchstpersönlich.