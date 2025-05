Die Reimanns: Tolle Neuigkeiten - Wunderbare Ankündigung für den Herbst

Zwar war die aktuelle Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" auf Kabel Eins zunächst kein Quotenhit: Mit weniger als drei Prozent Marktanteil beim Staffelauftakt war der Start eher ernüchternd. Doch das Blatt wendete sich – und das deutlich. Im Laufe der Wochen konnte sich das Format stetig steigern und erreichte laut DWDL zum Staffelfinale sogar einen erfreulichen Bestwert: 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der werberelevanten Zielgruppe (14–49 Jahre) bescherten der Sendung einen Marktanteil von 5,7 Prozent – das beste Ergebnis seit über einem Jahr. Insgesamt sahen durchschnittlich 840.000 Menschen am Sonntagabend zu, wie die Reimanns ihr Leben in der Ferne gestalten.