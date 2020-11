Die Reimanns: Wundervolle Neuigkeiten - 2021 ist es soweit

Schon die aktuellen Folgen, die gerade ausgestrahlt werden, werden von der Corona-Krise begleitet. So können Konny und Mau gerade ihre Kinder und Enkel nur per Videocall sehen - auf Grund der Reisebeschränkungen.

Und auch die kommenden Folgen bleiben von Corona nicht verschont. So zeigt ein Foto die gebürtige Bruchsalerin am Flughafen mit Maske. So hat sie nämlich auf die Filmcrew gewartet.

Was für Abenteuer de Reimanns aber noch erwarten? Man darf gespannt sein...

Wer ist eigentlich Konny Reimann? Sieben spannende Fakten über den Hamburger gibt es im VIDEO: