Caro & Andreas Robens: Hollywood-Hammer! Sie lassen Mallorca hinter sich

Andreas Robens könnte nicht glücklicher sein! Denn für den "Goodbye Deutschland"-Star geht ein echter Traum in Erfüllung: Er wird ein Film-Star in Hollywood! "Schon als Kind träumte ich von einer Schauspielkarriere, jetzt wurde der Traum endlich Wirklichkeit. Ich kann es noch gar nicht richtig fassen", erzählt er im Interview mit "BILD".

Ist etwa bis nach Hollywood vorgedrungen, dass Andreas und seine Frau Caro Robens erstklassige Entertainer sind? Schließlich ist das Auswanderer-Ehepaar ein gern gesehener Gast in der "VOX"-Sendung. Nein! Aber eine Bekanntschaft entpuppte sich für den muskelbepackten Andreas als ein wahrer Glücksgriff. Denn als Caro und Andrea Robens gemeinsam in den USA waren, lernten sie den Regisseur Marcel Walz kennen und der verschaffte ihm eine Rolle in einem Horrorfilm. Caro Robens erzählt von der Begegnung: "Andreas hat durch die mittlerweile acht Jahre währenden Dreharbeiten mit ‚Goodbye Deutschland‘ einige schauspielerische Qualitäten entwickelt. Das erkannte auch Marcel direkt."

Wie "BILD" berichtet, soll der Streifen eine "Hommage an den Horror-Klassiker 'The Texas Chainsaw Massacre' aus dem Jahr 1974" sein. Ein blutrünstiger Horrorfilm, in dem eine Familie unschuldige Reisende ermordet. Zur Freude von Andreas, der gegenüber "BILD" bekundet: "Ich liebe Grusel- und Horrorfilme. Caro hingegen schaut nur ab und zu mal mit."

Der Film, der laut "BILD" "Brute" heißt, wird in der Wüste von Nevada gedreht und soll im Frühjahr 2024 in den US-amerikanischen Kinos erscheinen. Andreas Robens übernimmt eine Rolle namens "Zeus", für die er momentan ordentlich Englisch büffelt. Was man nicht alles für seinen großen Traum in Hollywood tut...