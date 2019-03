"Die Rosenheim Cops"-Star Matthias Messner ist tot!

Reddit this

Die Nachricht ist ein Schock für die Schauspielwelt! Sein Sonntag galt der "Die Rosenheim Cops"-Star Matthias Messner als verschwunden. Nun bestätigt die Polizei die traurige Nachricht: Matthias ist tot!

"Die Rosenheim Cops"-Star Matthias Messner wurde vermisst

Seit vergangen Sonntag (17. März) wurde Matthias vermisst. Mit zwei groß angelegten Suchaktionen, inklusive Hubschraubern und Hundestaffeln, hat die österreichische Polizei schon Anfang der Woche nach dem gebürtigen Südtiroler gesucht. Zuletzt wurde der Schauspieler im niederösterreichischen Perchtoldsdorf oder Wien vermutet. Auch in Deutschland wurde nach dem "Die Rosenheim Cops"-Star gesucht. Via "Social Media" riefen seine Kollegen und Freunde zur Suche auf: "Unser Freund, Kollege und Mitbewohner Matthias Messner wird seit Sonntagnachmittag in der Gegend Perchtoldsdorf/Wien vermisst. Er ist ohne Jacke, Schlüssel, Handy und Geldbörse unterwegs! Seit gestern sucht die Polizei nach ihm; bisher leider ohne Erfolg." Doch jede Hilfe kam zu spät...

"Die Rosenheim Cops"-Star Matthias Messner tot aufgefunden

Wie nun die Polizei dem österreichischen "Kurier" bestätigt, soll der Schauspieler in einem Wald bei Wien tot aufgefunden wurden sein. Via " " heißt es von einem Freund des Toten: MATTHIAS WURDE HEUTE UM 17 UHR LEBLOS IM WALD BEI PERCHTOLDSDORF GEFUNDEN. WIR KONNTEN NICHTS MEHR TUN. DANKE FÜR EURE MITHILFE, DIE RATSCHLÄGE, DIE STARKE ZUSAMMENARBEIT UND EURE GUTEN GEDANKEN." Zu den nähren Todesumständen von Matthias sowie zu den Hintergründen seines Verschwindens gibt es noch keine weiteren Informationen.