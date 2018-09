Die Trovatos: Bitterer Schicksalsschlag für die Familie

„ “ sind bei schon seit Jahren im Programm und nicht mehr aus dem Fernsehen wegzudenken.

Ist die Zeit der Kult-Detektive aber jetzt vorbei? Nachdem RTL bereits Ende August werktags die Folgen der Kult-Doku aus dem Programm genommen hat, müssen Jürgen, Marta und Sharon Trovato einen weiteren bitteren Tiefschlag verkraften.

Das endgültige TV-Aus am Sonntag

Bisher liefen „Die Trovatos“ immer am Sonntagmorgen – nachdem die Show in der Woche bereits eingestellt wurde, kommt nun auch das bittere Aus am Wochenende. Die Ermittler-Doku wird künftig nicht am Sonntag gezeigt. Stattdessen läuft bei RTL ganze drei Stunden die neue Trödelshow „Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal“.

Das ist aber nicht die einzige Neuerung: Ab 11 Uhr laufen dann Rankingshows wie „Die 100“ oder ab dem 16. September die Wiederholung von „ “. Ob die Trovatos demnächst nochmal bei RTL zurückkommen, ist noch ungewiss.