Die Trovatos: Schwerer Schicksalsschlag!

„Die Trovatos“ sind täglich bei RTL zu sehen. Vor „Punkt 12“ laufen täglich zwei Folgen ihrer Doku-Soap – doch damit ist bald überraschend Schluss!

RTL hat eine neue Soap am Vormittag angekündigt, welche direkt um 11 Uhr vor dem Mittagsmagazin laufen soll. Erstmals seit Jahren setzt der Sender auf ein neues Format auf diesem Sendeplatz, wie „DWDL“ berichtet.

Die Trovatos müssen 11 Uhr-Sendeplatz räumen

Ab dem 9. April läuft die neue Sendung „Hebammen im Einsatz“. Jürgen, Marta und Sharon Trovat müssen damit ihren Sendeplatz um 11 Uhr räumen, verschwinden aber auch nicht ganz aus dem Programm: Künftig wird eine Folge der „Trovatos“ immer noch um 10 Uhr gezeigt.

RTL hat schon länger angekündigt, seine Daytime ändern zu wollen. Insgesamt habe man dafür mehr als 20 Produktionen in Auftrag gegeben. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der zweiten Jahreshälfte einen Aufschlag haben werden mit gleich mehreren neuen Programmen zwischen 14 und 17 Uhr", kündigte RTL-Chef Frank Hoffmann damals gegenüber „DWDL“ an.