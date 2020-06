"Die unendliche Geschichte": So sieht die kindliche Kaiserin heute aus

Dennoch: Weil sie zu sehr in der Öffentlichkeit stand und von Fans regelrecht belagert wurde, zogen sie und ihre Eltern damals die Notbremse. Tami Stronach legte die Schauspielerei zunächst auf Eis und wurde Tänzerin. Sie betreibt heute ein Studio in New York, hat eine sechsjährige Tochter und einen Mann.

Trotzdem will Stronach wieder zurück vor die Kamera, wie sie der "Bild"-Zeitung verriet. "Ich will zurück zum Film. 2018 drehe ich wieder!" Was genau, verriet sie jedoch noch nicht.