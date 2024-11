Die Verräter: "Nie wieder ein Wort gehört!" Nach dem Finale rechnet Marina Hoermanseder ab

Marina selbst hätte nach dem Finale alle Kandidaten angerufen und sich für die Lügen in der Show entschuldigt. Besonders Jimi hat sie in ihr Herz geschlossen. "Am Schluss habe ich vielleicht nicht das Geld gewonnen, aber dafür eine Freundschaft fürs Leben", schwärmt sie auf Instagram. "Ohne dich, Jimi, hätte ich das alles eh nicht geschafft. Ohne deine lustigen, blöden Sprüche, deine ehrliche, emotionale Art, dein Umgang mit allen Menschen am Set." Und Freundschaft ist am Ende doch viel wichtiger als jede Siegerprämie!