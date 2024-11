Die Verräter: "Man nimmt das persönlich!" Philipp Boy rechnet nach seinem Aus ab

Kaum eine TV-Sendung ist aktuell so spannend wie "Die Verräter - Vertraue Niemandem!". In der letzten Folge wurde ausgerechnet Philipp Boy (37) am runden Tisch verbannt. Ein fataler Fehler. "Ich hab euch gesagt, ihr seid auf dem Holzweg. Natürlich bin ich ein Loyaler", verriet er seinen Mitspielern nach der Entscheidung. Jetzt spricht der Sportler offen über die nervenaufreibende Zeit in der Sendung und sein Aus.