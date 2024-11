"Die Verräter"-Marina: Nach Verrat im Finale - So war das erste Treffen mit Oana und Jessica

Der Titel hat der Show zu Recht ihren Namen gegeben. Auch in der zweiten Staffel von "Die Verräter" ging es wieder heiß her - fiese Hinterhalte und gemeine Intrigen waren dabei vorprogrammiert! Auch die österreichische Modedesignerin Marina Hoermanseder (38) traf es hart, als sie im Finale völlig überraschend von ihren Verbündeten Oana Nechiti (36) und Jessica Haller (34) rausgewählt wurde. Nicht ohne Grund flossen danach bei Marina die Tränen: "Ich hätte gedacht, dass Frauen Frauen nicht hintergehen und das Messer in den Rücken stechen", so die sichtlich betroffene Designerin.