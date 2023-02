Philipp Boy: Frau & Kinder – So lebt der Sportler privat

Philipps Karriere begann bereits mit vier Jahren im Turnverein "TSV Blau Weiß 65 Schwedt", in dem er schnell in die Gruppe der Leistungsturner wechselte. Nach seinem Abitur 2008 schnappte er sich bei den Olympischen Spielen mit der deutschen Mannschaft den vierten Platz. Seine Ausbildung zum Bankkaufmann hängte der Weltklasseturner schnell an den Nägel und ging stattdessen 2009 zur Sportförderung der Bundeswehr.

Nachdem Boy 2011 beim Turn-Weltcup in Stuttgart am Reck schwer gestürzt war, gab er im Dezember 2012 schweren Herzens das Ende seiner Turner-Karriere bekannt. Anschließend baute sich der motivierte Wahl-Berliner gleich mehrere Standbeine auf: Er arbeitet als Finanzberater im eigenen Büro in Berlin, betreibt einen Outdoor-Sportpark und arbeitet als Personal Trainer. Boy verrät: "Ich wusste, dass ich mit dem Turnen nie reich werde. Darum habe ich mir schon damals Gedanken über mein Leben danach gemacht."

Vor "Let’s Dance" schnupperte Boy übrigens nicht nur einmal TV-Luft: Er nahm an "Ninja Warrior Germany", dem "RTL Turmspringen", "Ewige Helden" sowie "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" teil und moderierte 2019 die Turn-Weltmeisterschaft in Stuttgart. Auch Tanzerfahrung bringt der Profi-Turner bereits mit: 2016 holte er sich gemeinsam mit Bene Mayr in der RTL-Tanzshow "Dance Dance Dance" den Sieg. Wenn das mal nicht gute Chancen auf den nächsten Titel sind!

