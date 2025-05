Seitenwechsel bei "Die Verräter"? Thaddäus Meilinger macht überraschende Andeutung

Trotz allem verfolgte er in der Sendung eine clevere Strategie: "Meine Strategie als Loyaler war, solange zu überleben und mich vielleicht mit Verrätern zu verbünden, sodass diese mich dazu holen. Ich weiß, das ist eine gewagte Strategie. So hatte mein Verhalten dann doch etwas Verräterisches", verrät er InTouch Online und erklärt: "Ich glaube, man muss sich in diesem Spiel irgendetwas suchen. Man weiß sonst nicht, in welche Richtung man geht. Es ist anders als beim Schach. Dort siehst du die Züge des Gegners, hier siehst du das nicht. Du siehst nicht mal, wer ein Gegner ist. Ich hatte in dem Spiel keinen Angriffspunkt. Ich habe auch nicht versucht, einen Verräter zu enttarnen. Ich habe mich unterm Radar gehalten, um später für die Verräter als Verbündeter interessant zu sein. Ich habe teilweise durch gespielte Unwissenheit versucht zu signalisieren, dass ich ungefährlich bin."