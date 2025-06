Die Verräter Staffel 4 - Dieser Fußball Star hat sich verplappert!

In "Die Verräter" kämpfen 16 Promis nicht nur um den Sieg, sondern auch ums Vertrauen – und das in einem mysteriösen Schloss, in dem hinter jeder Tür ein Verräter lauern könnte. Das Konzept? Simpel, aber genial. Und obwohl RTL offiziell noch nichts bestätigt hat, gibt es nun einen ziemlich eindeutigen Hinweis, dass Staffel 4 längst in Planung ist – und der kommt ausgerechnet von einem, der eigentlich auf dem Rasen zu Hause war.