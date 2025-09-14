Diego Pooth: Hinter seinem Lachen versteckt sich großer Schmerz!
Diego Pooth wird mindestens genauso fröhlich und professionell wie seine Mama Verona. Doch hinter der Fassade steckt auch großes Leid!
Diego Pooth schaut erschrocken.
© IMAGO / Future Image
Er ist „Let’s Dance“-Gewinner, Influencer, Model – und vor allem leidenschaftlicher Golfer. Keine Frage: Multitalent Diego Pooth (21) steht eigentlich am Anfang einer glänzenden Karriere. Doch jetzt sorgt eine bittere Diagnose für große Sorgen – sicherlich auch bei Mama Verona (57).
Diego Pooth leidet an einem Knorpelschaden
Denn hinter Diegos strahlendem Lächeln verbirgt sich ein großer Schmerz: Ein Knorpelschaden im rechten Knie. Zum ersten Mal spricht der junge Mann offen über seine Schock-Diagnose: „Ein Stück von meinem Knorpel fehlt, was dann dazu führt, dass meine Knochen aufeinanderreiben. Und das tut nach einer Zeit weh“, erzählt Diego. „Auch jetzt merke ich das noch. Wenn ich extrem viel Sport mache an einem Tag, fällt mir am nächsten Tag das Laufen sehr schwer.“
„Mir fällt das Laufen sehr schwer“
Ein harter Schlag – nicht nur für Diego. Auch Power-Mama Verona Pooth ist wahrscheinlich tief betroffen. Hilflos muss sie zusehen, wie ihr Sohn sich durch den Alltag kämpft. Die Fragen, die sie sich nun vielleicht stellt: Hätte sie ihn bremsen müssen? Ihn besser schützen?
Denn es steht viel auf dem Spiel: Im Herbst will der sportliche Allrounder mit auf die große „Let’s Dance – Die Live-Tour“ gehen. Ob das mit seinem verletzten Knie überhaupt möglich ist? Und doch zeigt Diego eine beeindruckende Stärke. Er lebt mit seiner Freundin Louisa (23) in Berlin, studiert Produktmanagement – und arbeitet bereits an seinem Plan B: einem Start-up für Nahrungsergänzungsmittel. Aufgeben kommt für ihn nicht infrage. Und das ist vielleicht sein größter Triumph.
Schöne Woche