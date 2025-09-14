Diego Pooth: Hinter seinem Lachen versteckt sich großer Schmerz!

Denn es steht viel auf dem Spiel: Im Herbst will der sportliche Allrounder mit auf die große „Let’s Dance – Die Live-Tour“ gehen. Ob das mit seinem verletzten Knie überhaupt möglich ist? Und doch zeigt Diego eine beeindruckende Stärke. Er lebt mit seiner Freundin Louisa (23) in Berlin, studiert Produktmanagement – und arbeitet bereits an seinem Plan B: einem Start-up für Nahrungsergänzungsmittel. Aufgeben kommt für ihn nicht infrage. Und das ist vielleicht sein größter Triumph.