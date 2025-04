Diego Pooth: "Let’s Dance"-Fans gehen auf die Barrikaden nach Jurywertung!

Der Auftritt von Diego und Ekat wurde auf Social Media heiß diskutiert – insbesondere auf Instagram gingen die Meinungen deutlich auseinander. Während viele Zuschauer von der Performance begeistert waren, herrscht großes Unverständnis über die vergleichsweise niedrige Jurywertung.

In den Kommentaren unter dem offiziellen Clip auf Instagram machen zahlreiche Zuschauer ihrem Ärger Luft. So heißt es unter anderem: "Die strenge Bewertung bei Diego nervt.....", "Ganz ehrlich, das war Hammer!!! Er ist so aus sich rausgekommen & die Energie war mega – versteh die Jury nicht" oder "Ich kann das alles nicht mehr. In welcher Welt waren das nur 23 Punkte??? Die Jury ist so voreingenommen. Macht echt keinen Spaß mehr".

Viele Fans sind sich einig: Diego zeigt von Woche zu Woche mehr Emotion und Präsenz auf der Bühne – doch genau das scheint bei der Jury nicht ausreichend gewürdigt zu werden.