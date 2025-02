Diego Pooth: Single oder vergeben? Er verrät seinen Beziehungsstatus

Schon als Kind war Diego Pooth von Kameras umgeben – kein Wunder bei seinen berühmten Eltern Verona und Franjo Pooth. Geboren am 10. September 2003 in Köln, wuchs er mit seinem Bruder Rocco Ernesto auf und besuchte später die renommierte "International School of Düsseldorf e.V.". Seine erste große Leidenschaft war das golfen! Tatsächlich brachte ihn sein Talent sogar bis in die USA, wo er als Profi-Golfer aktiv war. Doch irgendwann war klar: Sein Weg führt in eine andere Richtung.

Anfang 2024 machte er dann erstmals in der Modewelt auf sich aufmerksam, als er bei der Mailänder Fashion Week für Stardesigner Philipp Plein lief. Nun stellt er sich einer völlig neuen Herausforderung: "Let's Dance"! Und obwohl er selbst zugibt: "Ich bin null ein Tanz-Toni", gibt er sich kämpferisch. "Ich werde mein Bestes geben und hoffentlich geht’s nicht schief", verriet er im Interview mit "Punkt 12".