Dieter Bohlen: Bitterböse Abrechnung! Jetzt platzt ALLES aus ihm heraus

Natürlich ließ Thommy sich die eine oder andere Spitze nicht nehmen, witzelte schon im Halbfinale aus Duisburg über Dieter ab, zog aber die Show ansonsten als netter Onkel Thommy durch. Und Bohlen? Nachdem er tagelang geschmollt hatte, ging er ausgerechnet am Samstagabend, kurz vor dem "DSDS"-Halbfinale, auf Sendung. Putzmunter aus Mallorca. Und zwar auf seinem Instagram-Kanal …

Zunächst verkündete er nur, total viele "Angebote" zu haben und "Großes" zu planen. Die Fans sollten sich mal keine Sorgen machen. Doch als er später mit ihnen ins Gespräch kam, teilte er in heftigster Dieter-Manier gegen Gottschalk aus: "Viele fragen mich ja, warum der die Haarteile seiner Oma trägt", lästerte er. In den 70ern hätte man eben so ausgesehen. Weitere Attacken unter der Gürtellinie folgten, der mache ja Werbung für Hörgeräte, aber er glaube schon, dass man damit eine Musikshow machen könne. Und warum der Gottschalk so lispele, werde er gefragt, und meinte: Der habe "ordentlich Kohle von RTL" bekommen und sich gleich neue Zähne machen lassen …