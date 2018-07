Dieter Bohlen & Carina Walz: Schock-News nach zwölf Jahren Beziehung!

Er hatte schon so viele hübsche Frauen an seiner Seite: (30), (24), Hunziker (41) – sie alle durften bei „ “ neben (64) am Jury-Pult sitzen. Doch mit einer war es anders: (40). Sie ist ihm in ganz besonderer Erinnerung geblieben – sie holt er nach sieben Jahren jetzt sogar zurück in die Show. Den beiden steht eine enge Zusammenarbeit bevor – vielleicht sogar etwas zu eng für Bohlens Freundin Carina (34)? Im exklusiven "Closer"-Gespräch reden beide über Eifersucht – und wir fragten auch bei Sylvie zu ihrer besonderen Bohlen-Beziehung nach...

Diese Vorstellung gefällt wohl kaum einer Frau: Der eigene Mann sitzt Abend für Abend, drei Wochen lang, neben einer so schönen Frau wie Sylvie Meis. Manchmal kommt er von der Arbeit gar nicht erst nach Hause, schläft im Hotel, genau wie sie. Und dann kennen sich beide auch noch seit mehr als zehn Jahren – er hat ihr sogar den Job in derselben Firma vermittelt. Kein wirklich schöner Gedanke, oder? Aber genau damit muss sich derzeit Carina, Bohlens langjährige Partnerin, beschäftigen...

Dieter Bohlen & Sylvie verbindet viel

„Ich habe die letzten Jahre immer daran gedacht, Sylvie zurückzuholen. Sie hat Glamour, Style und ist lustig. Was will man denn mehr?“, erklärt Dieter im "Closer"-Interview die Beweggründe, warum Sylvie jetzt wieder ganz nah bei ihm sein darf. Er war es schließlich auch, der die damals noch relativ unbekannte Spielerfrau von überhaupt ins deutsche Fernsehen brachte – und der sich Anfang des Jahres, kurz nach ihrem überraschenden „Let’s Dance“-Aus, bei wieder für sie starkmachte. „Ich kann – wenn ich an was glaube – Menschen überzeugen“, sagt er über seine guten Verbindungen zu den RTL-Verantwortlichen und ist sich sicher: „Sylvie passt extrem gut zu Bruce (Darnell, Anm. d. Red.) und auch zu mir. Wir werden sicher viel Spaß haben.“

Dieter Bohlen: Der Poptitan spricht über sein DSDS-Aus!

"Closer" hatte schon vor einem halben Jahr von geheimen Telefonaten zwischen Dieter und Sylvie berichtet – nun ist die erneute Zusammenarbeit tatsächlich Realität geworden. Und damit auch Carinas Eifersucht? Als "Closer" bei ihr nachfragt, bleibt sie überraschend entspannt: „Eifersucht spielt in unserer Beziehung keine Rolle. Ich weiß, dass ich mich immer auf Dieter verlassen kann. Selbst wenn er mit Sylvie in einem Bett schlafen würde, wäre das eben so.“

Ist Carina Walz wirklich so locker?

Wirklich? Carina nimmt Sylvie gar nicht als Konkurrentin wahr? „Na ja, sie macht es mir sehr leicht, sie zu mögen“, so Carina. „Sie war immer sehr freundlich und total süß zu mir. Es ist ja schon lange her, dass wir uns gesehen haben. Aber sie sendet noch regelmäßig Grüße. Und zuletzt hat sie mir sogar Dessous aus ihrer Kollektion geschickt.“

Auch Sylvie gibt im Interview Entwarnung und betont, dass ihr Verhältnis zu Bohlen rein freundschaftlich ist: „Ich habe ihm so viel zu verdanken, Dieter ist sicherlich einer der wichtigsten Männer im Leben. Und dafür liebe ich ihn – als Mensch.“

Mit offenen Karten spielt auch Dieter, damit bei Carina erst gar keine Eifersucht aufkommt: „Sie wird oft bei den Dreharbeiten dabei sein“, erzählt er und fügt dann noch hinzu: „Das freut mich sehr, da ich ohne sie nicht komplett bin.“ So eine süße Liebeserklärung lässt auch Sylvie nicht kalt. Zu Dieters Plänen sagt sie mit einem Lächeln: „Ich habe größten Respekt vor seiner Beziehung mit Carina. Wenn man die beiden miteinander erlebt, dann noch mit ihren Kindern, das geht ans Herz … Die beiden sind ein fantastisches Paar! Da muss ich höchstens noch aufpassen, dass ich nicht eifersüchtig werde.“