Dieter Bohlen: Dank Katja Krasavice - Jetzt ist das Aus besiegelt!

In seiner Jury-Kollegin, der Rapperin Katja Krasavice, hat Dieter nämlich nun eine Gegnerin ausgemacht. Sie könnte ihn bald vom TV-Thron stoßen! Weil Bohlen vor ihren Augen eine Kandidatin beleidigte, tobt derweil ein Streit, der es in sich hat. "Die Leute sollen wissen, wie verachtend du bist und dass du ein Lügner bist", schimpfte Katja. "So viele Jahre haben alle Juroren und Jurorinnen es in der Sendung mit sich machen lassen. Aber glaube mir Dieter, mit mir hast du die Falsche gefunden", legte sie nach. Autsch!

Für Bohlen alles andere als "megaaa". Vielmehr sollte er besorgt sein, dass Katja in den Liveshows ab dem 1. April vor laufender Kamera gegen ihn schießt...

