Dieter Bohlen: Die Trennung ist nicht mehr zu leugnen

Dieter Bohlen hat insgesamt sechs Kinder, aus drei Beziehungen. Sein Sohn Maurice Cassian stammt aus seiner Beziehung mit Estefania Heidemanns. Die 43-Jährige teilte kürzlich ein Video auf Instagram, auf dem ihr Sohn zu sehen ist, wie er gerade seinen Schulabschluss und den letzten Tag an der International School of Hamburg, einer englischsprachigen Privatschule, feierte. Dabei fällt auf: Keine Spur von Papa Dieter an diesem wichtigen Tag!

Wie "Bild" jetzt berichtet, sollen Vater und Sohn wohl bereits seit Jahren keinen Kontakt mehr zueinander haben. Unter dem Foto ihres Sohnes schrieb Estefania: "Ich liebe dich über alles, mein Sohn!" - doch auch hier: Keine Spur von Dieter Bohlen.

