Sarah Engels wurde durch ihre Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" berühmt. Ihre fantastische Stimme sicherte ihr den zweiten Platz in der Castingshow. Doch nicht nur ihre Karriere hat sie der TV-Sendung zu verdanken, sondern auch ihren ersten Ehemann. In der Kult-Show lernte sie Pietro Lombardi kennen. Schon bald heirateten sie und bekamen ihren kleinen Alessio. Was als große Liebe begann, entpuppe sich jedoch zum Flop. Die so brav wirkende Ehefrau und Mutter wurde zu einer waschechten Skandalnudel! Denn: Sarah Engels betrog ihren Ehemann Pietro.

Doch die Sängerin wäre keine echte Powerfrau, wenn sie nach diesem Liebes-Fiasko nicht die Ärmel hochgekrempelt hätte und den Blick in Richtung Zukunft gerichtet hätte. Und da wartete ihr ganz großes Glück am Horizont, nämlich Julian Büscher. Dem Mann, mit dem sie den Bund der Ehe eingehen und ein weiteres Familienmitglied begrüßen wird.

Doch auch dieses Leben bringt Herausforderungen mit sich. Im Fall von Sarah Engels waren es die fiesen, hartnäckigen Babypfunde, die sich die Ex-Frau von Pietro Lombardi knallhart abtrainierte. Damit bricht Sarah Engels mit einem Vorurteil, nämlich, dass man nichts für seine Erfolge tun muss. Fleißig wie ein Bienchen ging sie joggen, schwitze im Fitnessstudio und ernährte sich diszipliniert - Saftkuren inklusive! Das Schönste daran? Ehemann Julian zog mit und motivierte seine Liebste. Und das alles hat sich mächtig ausgezahlt...