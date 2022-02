Dieter Bohlen: Drama um eine andere Frau! Warum tut er Carina das an?

Was läuft mit der Milliardärsgattin?

Diese schickte dem Musikproduzenten via Instagram nämlich ein "Happy Birthday", mit einem Bild, auf dem sie sich vertraut an Dieter schmiegt. Und der reagierte prompt mit einem Herzchen und den Worten "Ich vermisse dich!" Oha! Da könnte sich seine Ehefrau doch fragen: Was läuft da mit der Beauty? Schließlich ist es kein Geheimnis, dass der ehemalige "DSDS"-Chefjuror auf nett anzuschauende Damen steht, in seinen TV-Shows flirtete er häufig ganz ungeniert mit sexy Kandidatinnen vor laufenden Kameras.

Da sollte nicht nur Dieter, sondern auch seine Carina vorsichtig sein! Zumal sie genau weiß: "Frauen können echt krass sein. Die baggern Dieter sogar schamlos an, wenn ich fünf Zentimeter neben ihm stehe und wir Händchen halten", erklärte die 38-Jährige schon mal genervt. Auweia!

Jetzt packt Carina aus! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: