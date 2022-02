Michelle & Mike Cees-Monballijn: Aus und vorbei! Er ist schon ausgezogen

Mike hat die Nase voll

Mike ist nach "Bild"-Informationen schon vor mehreren Wochen aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und lebt in einem Hotel. "Es ist erst mal eine räumliche Trennung. Aber so, wie es momentan läuft, kann und will ich nicht mehr. Michelle macht mir dauernd Vorwürfe. Egal, was ich tue, es ist falsch. So funktioniert für mich keine Beziehung. Mir tut es nicht gut, wie es gerade läuft", erklärt Mike dem Blatt. Vor kurzem haben die beiden bei einem Trip nach München versucht, sich wieder zu vertragen. Doch: "Das ging total nach hinten los. Es ist nur wieder eskaliert und mir wurde andauernd wieder erzählt, was ich alles falsch mache. Michelle läuft meistens weg, wenn ich mit ihr etwas klären will."

Und Michelle? Die hofft weiterhin auf ein Liebes-Comeback. "Ich möchte eigentlich, dass das zwischen uns noch klappt. Ich möchte mich nicht trennen. Aber Mike hat mich zu lange hingehalten und ich habe mitbekommen, dass er schlecht über mich redet. Er macht ständig Versprechungen, sich zu ändern, macht dann aber nichts. Außerdem hat er mir gedroht, mich fertig zu machen. Das ist alles sehr verletzend", klagt sie.

Mike sieht die Schuld jedoch nicht bei sich. "Sie dreht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Jeden Tag ändert sich ihre Haltung. Das ist nicht nur anstrengend, sondern nicht mehr tragbar", feuert er.

