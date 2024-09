Dieter Bohlen: DSDS-Abrechnung! "Ich bleibe böse"

In der zweiten Folge der diesjährigen Staffel von "DSDS" musste für Pop-Ikone Dieter Bohnen der Sanitäter gerufen werden, er blutete am Ellenbogen. Als er für seine Fans durch einen Busch stieg, verletzte sich der deutsche Sänger und bat um medizinische Versorgung. Nach dem Stunt ärgert sich Bohlen über sich selbst: "Da will man mal was Nettes machen, sofort kriegt man wieder die Quittung. Ich bleibe böse!"