Katja Krasavice: Abrechnung mit Dieter Bohlen und DSDS! "Ich würde nie wieder hingehen"

Katja nimmt kein Blatt vor den Mund - auch wenn sie für ihre direkte Art auf Social Media oft angefeindet wird. "Cybermobbing ist meine ganze Karriere, basically. Ich bin eine Frau, die sehr stark ist in ihrem Auftreten, in ihrem Aussehen, in ihrer Art und Weise, wie sie sich kleidet und schminkt. Und ich glaube, das gefällt vielen Leuten einfach nicht, weil es untypisch ist." Doch das ist Katja egal. "Dann kriege ich die Klatsche dafür. Aber ich klatsche zurück – und ich klatsche härter. Und jetzt stehe ich hier und habe mir alles geholt, was ich mir holen wollte. Cybermobbing hat es also nicht geschafft, mich runterzubringen."