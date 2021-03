Dieter Bohlen: Endlich Klartext! "Darum bin ich bei 'DSDS' raus"

"Nun konntet ihr es endlich lesen, warum RTL und ich uns getrennt haben. Stand ja überall. Nein, es lag nie am Geld. Darum ging es überhaupt nicht. Nein, ich bin nicht ausgerastet. Ich war nicht böse", erklärt der ehemalige Chef-Juror auf Instagram. "RTL will einfach einen neuen Weg gehen. Familienfreundlicher. Da hat so Revoluzzer, der immer ein bisschen auf die Kacke haut wie ich, eben nichts mehr zu suchen. Kann ich gut verstehen." Er werde auch in Zukunft immer die Wahrheit sagen. "Ich bin so wie ich bin und da kann ich mich auch nicht ändern."