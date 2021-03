Dieter Bohlen: Jetzt schießt der Pop-Titan gegen Thomas Gottschalk

Bei "Dieters Tagesschau" macht sich die DSDS-Legende über seinen Nachfolger lustig. "Hallo bei Dieters Tagesschau. Die witzigsten Fragen zum Samstag: Die ganz jungen haben gefragt - Wer war dieser ältere Herr? Leute, das war Thomas Gottschalk. Eine andere Frage war: Warum trägt er Haarteile von seiner Oma? Keine Ahnung, aber die Leute sahen 1970 so in etwa so aus. Ja, er macht Werbung für Hörgeräte, aber man kann mit Hörgeräten glaub ich auch Musik beurteilen, aber das weiß ich nicht ganz genau. Es kursiert jetzt auch das Gerücht, Lambi wird ausgetauscht gegen Stevie Wonder. Aber das ist wirklich ein Gerücht, das ist Quatsch", witzelt er. Und weiter: "Warum lispelt der Gottschalk? Weil RTL ihm ordentlich Kohle gegeben hat und er sich neue Zähne gekauft hat." Am Ende grüßt er noch alle SEINE Kandidaten.

Autsch, diese Retourkutsche hat ordentlich gesessen....

