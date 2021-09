Dieter Bohlen: Er meldet sich aus dem Krankenhau zu Wort

"Nach 18 Jahren Castings müssen die Ohren gesäubert werden! Spaß! Aber die Ohren OP ist echt", schreibt Dieter nun zu seinem jüngsten Post, der ihn in einem Krankenhausbett zeigt! Für seine Fans ein wahrer Schockmoment! Doch wie es scheint, hat Dieter den Eingriff gut überstanden! So beruhigt er seine Anhänger und erklärt, dass sie sich keine Gedanken machen müssen, es ihm gut geht und er die OP gut überstanden hat. Ein Glück! Das bei so einer Nachricht die Genesungsglückwünsche jedoch nicht lange auf sich warten lassen, ist kaum verwunderlich! "Gute Besserung, lieber Dieter" sowie "Alles Gute!", sind nur einige Kommentare, die sich unter dem Post finden lassen! Und auch wir drücken dem Poptitan die Daumen, dass er schnell wieder auf die Beine kommt...