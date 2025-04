Dieter Bohlen: Er muss jetzt sein Leben umkrempeln

Er verriet, dass Carina eine Ausbildung zur Yogalehrerin absolviert hat – und ihm nun fleißig Tipps zum Meditieren gibt. "Sie zeigt mir, wie ich am besten entspannen kann", so Dieter Bohlen. Ob er verstanden hat, dass er tatsächlich gelassener werden muss? Gut möglich! Schließlich hat er erst kürzlich durch eine Blutvergiftung, bei der er fast ein Bein verloren hätte, erfahren, wie wichtig es ist, auf seinen Körper und seine seelische Gesundheit zu achten. Und da soll Meditation ja Wunder wirken.

Damals hatte er sich beim Tennis verletzt - und es kam zum Drama! "Es waren sechs verschiedene Keime in meinem Knie und sie wussten nicht, ob sie mein Bein überhaupt retten können", gestand der DSDS-Star vor einiger Zeit. WIe es dazu kam? "Mein Meniskus hatte einen abbekommen. Die Ärzte haben ein MRT gemacht und meinten, ich soll das kurz mal machen lassen und haben mich in so eine Schnellklinik geschickt. Zack, zack war es gemacht, aber mein Knie wurde immer dicker. [...] es wurde nicht besser. Ich hatte Schmerzen wie Hölle!"

Zum Glück ist Dieter nur mit dem Schock davongekommen, doch spätestens seit diesem Erlebnis weiß er ganz genau, wie wichtig Gesundheit ist...