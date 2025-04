Dieter Bohlen: TV-Absturz! Dieses Fiasko muss er jetzt verkraften

Autsch, Dieter! Dieser Abend lief ganz anders, als der Poptitan sich das wohl erhofft hatte. Das Supertalent ist zwar längst kein Neuland mehr für Dieter Bohlen – er feierte sein Comeback in der Jury bereits 2024 – doch was RTL sich von der aktuellen Staffel versprochen hat, bleibt aus: Die Zuschauer bleiben fern!

Gerade mal 1,43 Millionen Menschen wollten am Samstagabend sehen, wie Bohlen & Co. nach Talenten suchten. In der werberelevanten Zielgruppe reichte es nur für 7,8 Prozent Marktanteil – ein echter Quoten-Schock für den einstigen RTL-Hit. Und vor allem für Dieter, der sich mit seinem Comeback eigentlich wieder als feste Größe im TV etablieren wollte.