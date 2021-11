Dieter Bohlen: Erschreckende Bilder vom Pop-Titan aufgetaucht!

"Er fühlt sich ja auch innerlich viel jünger und energiegeladener. Also, er hat ja so viel Power", schwärmt Lebensgefährtin Carina (37) über ihren Pop-Titan, laut "Closer". Und offenbar liegt Dieter sehr viel daran, dass seine innere Jugendfrische nicht vom Zahn der Zeit angeknabbert wird.

Da ist er ganz up to date und nutzt die allseits beliebten technischen Zaubertricks, mit denen auch viele, sorry, deutlich jüngere Kollegen ihren Instagram-Auftritt aufpolieren. Allerdings schießt der gerade noch Mittsechziger in seinem virtuellen Jugendwahn dabei ein wenig übers Ziel hinaus: Dank Filter und Photoshop lässt er binnen Sekunden lästige Krähenfüße verschwinden, und selbst die hartnäckigen Mimik-Falten der Erfahrung weichen einem Babypopo-glatten Teint.