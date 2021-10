Dieter Bohlen: Radikaler Schlussstrich! Jetzt ist alles vorbei

Seitdem warten die Fans, wann Dieter Bohlen möglicherweise in anderen TV-Formaten sein Comeback feiert. Doch daraus wird wohl erstmal nichts: Der Poptitan will wohl vorerst nicht ins Showgeschäft zurückkehren. "Ihr denkt, ich sitze die ganze Zeit zu Hause und denke über die nächste TV-Show nach und über die nächste Schallplatte. Leute: Freiheit, ich kann tun und lassen, was ich will", erklärte Dieter Bohlen bei Instagram.