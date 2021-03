Dieter Bohlen: Heftige Vorwürfe - Ein Ex-"DSDS"-Juror packt aus

Heftige Klatsche für Dieter

Henn saß von 2005 bis 2007 neben Dieter in der "DSDS"-Jury. "Bohlens Rauswurf ist für mich völlig verständlich. Ich bin eher erstaunt, dass es so lange gedauert hat", feuert er. "Dieter behandelt Menschen wie sein Eigentum, das musste irgendwann scheitern. Ihn interessieren nur er selbst und sein Geldbeutel – Dieter ist geizig ohne Ende."

In all den Jahren soll Dieter Henn nicht einmal ein Getränk ausgegeben haben. "Immer kurz bevor die Rechnung kam, war Dieter weg", behauptet der ehemalige Vizepräsident von BMG. Und auch an der Musik des 67-Jährigen hat er etwas auszusetzen: "Seit 40 Jahren lebt er von einem Song. Jede Nummer, die er geschrieben hat, klingt wie ,Cherry Cherry Lady‘!"

Trotzdem ist Henn überzeugt davon, dass Dieter schon bald einen neuen Job haben wird. "Irgendein Sender wird ihn definitiv nehmen. Deutschland will solche Typen", erklärt er.