Dieter Bohlen Vermögen: Die ganze Wahrheit über seine Millionen

Aktuell besitzt Dieter Bohlen ein Vermögen von 135 Millionen Euro (Stand März 2021). Doch das ist noch längst nicht alles. Weitere Vermögenswerte verstecken sich hinter seinem luxuriösen Anwesen und seinen sauteuren Autos. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Carina lebt der Poptitan in einer noblen Villa in Tötensen. Ihren Sommerurlaub verbringt das Paar am liebsten in ihrer Finka auf Mallorca. Neben einem 150-PS-starkes Motorboot, warten in der heimischen Garage gleich zwei edle Karossen auf den Musikproduzenten. Neben einem Wiesmann GT MF4 im Wert von 150.000 Euro, soll Dieter Bohlen auch einen 180.000 Euro teuren Mercedes-Benz G-Klasse mit über 600 PS besitzen. Bei dem Vermögen fällt der Abschied von DSDS sicherlich gleich viel leichter...