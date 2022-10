Dieter Bohlen: Heftige Vorwürfe gegen den DSDS-Juror

In ihrem Buch "I do it Mai way", packt Vanessa Mai ganz offen über ihre Zeit bei DSDS aus. "Ich war komplett überfordert und überwältigt, mit Dieter Bohlen arbeiten zu können. Ich freute mich wahnsinnig auf unser erstes Treffen, aber mir graute es gleichzeitig auch davor. Und mit diesem Bauchgefühl lag ich dann auch gar nicht so falsch", zitiert BILD die Sängerin.

Denn die Zeit wurde zum Kampf für die damals erst 24-Jährige. "Dieter war nicht unhöflich, aber er schien einem direkt klarzumachen, wer hier der Boss ist. Für mich strahlte er eine Autorität aus, die aber auch etwas Einschüchterndes hatte", erzählt sie weiter. Als sie in ein Fettnäpfchen trat, wurde es ungemütlich. In einem Interview nannte Vanessa den Juror "Onkel Dieter". Ein No Go für den Produzenten. "Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass sich die Raumtemperatur schlagartig abkühlte. ,Ich geb dir gleich Onkel!‘, fauchte Dieter zurück, und ich verstand die Welt nicht mehr. Mir kam es so vor, als hätte ich eine unsichtbare Linie überschritten."