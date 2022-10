Dieter Thomas Heck († 80): Herzzerreißende Beichte von Witwe Ragnhild

Sie waren unzertrennlich: 42 Jahre waren Dieter Thomas Heck († 80) und seine Frau Ragnhild, genannt Hilde, glücklich verheiratet. Sie war die starke Frau an seiner Seite. Als der Showmaster 2018 starb, brach für Hilde eine Welt zusammen. Zwar blieb sie erst noch in ihrer Villa an Spaniens Südostküste, doch nach und nach fühlte sie sich immer einsamer. "Ich denke laufend an ihn", verriet sie. Sie vermisste ihn so sehr. Doch jetzt ist seine Hilde in guten Händen …