Dieter Bohlen: "Ich habe mich von Frauen über den Tisch ziehen lassen."

Im Allgemeinen, so der "Deutschland sucht den Superstar"-Juror in einem Interview, habe er eine gute Menschenkenntnis. Trotzdem hat er schon so manchen Reinfall erlebt – wenn der Verstand in die Hose rutschte. "Ich habe mich auch schon über den Tisch ziehen lassen im Leben. Gerade bei Frauen, wenn das Gehirn nicht so funktioniert hat, bin ich ja nicht immer den richtigen Weg gegangen", erinnert sich der Musiker und lacht. Was für ein offenes Geständnis! Er wurde abgezockt und abserviert. Tatsächlich hat Bohlen durch seine Frauengeschichten nicht nur viel Geld, sondern öfter auch seinen guten Ruf verloren. Offenbar ist der sechsfache Vater doch gefühlsbetonter, als man es von ihm denkt. "Wenn Emotionen mit reinkommen, dann entscheidet das Herz – und dann wird’s schwierig", erklärt er.

