Dieter Bohlen: Ist Michael Wendler schuld am TV-Aus?

Die Hintergründe der überraschenden Entscheidung blieben vergangene Woche noch ziemlich nebulös. Man habe die Star-Allüren des Chef-Jurors einfach satt, hieß es aus Senderkreisen. Seine abwertende Art, seine oft ätzende Kritik gerade an den jungen Kandidatinnen seien längst nicht mehr zeitgemäß – deswegen der klare, überfällige Schnitt.

Doch natürlich dürfte auch der letzte große TV-Skandal in der aktuellen "DSDS"-Staffel eine Rolle gespielt haben: Mit breiter Brust hatte man sich Schlagersänger Michael Wendler aus Florida nach Köln geholt, um mit Chef-Juror Bohlen neben Maite Kelly (41) und Mike Singer (20) am Jury-Pult auf der Rhein-Fähre Platz zu nehmen. Was dann passierte, glich einem TV-Erdbeben: Corona-Panik, Flucht nach Florida, wirre Hetz-Videos – und die komplette Wendler-Löschung aus allen aufgezeichneten Sendungen. Mit der Folge, dass die Quoten danach immer weiter in den Keller rauschten, zuletzt schalteten nur noch knapp über drei Millionen Zuschauer ein … Zog RTL deswegen jetzt die Notbremse? Warum gönnte man Bohlen nach so langen, erfolgreichen Jahren keinen würdigen Abschied in der Jubiläumsstaffel 2022? "Diese Entscheidung und Verkündung war definitiv nicht in Dieters Sinne", sagte eine enge Freundin von ihm in "Bild": "Jemanden, der 18 Jahre lang Quote für den Sender gemacht hat, so lapidar abzukanzeln, wird ihm nicht gerecht."