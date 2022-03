Dieter Bohlen: Jetzt packt Mutter Edith über ihren Sohn aus

Zuhause sei er nämlich ein absoluter Goldschatz, wie seine Mutter Edith Bohlen (85) jetzt verrät: "Seit mehreren Jahren bekomme ich von ihm jede Woche einen ganz tollen Blumenstrauß zugeschickt. Und nicht irgendeinen für zwei oder drei Euro", freut sich die alte Dame. Geizig – allen Unkenrufen zum Trotz – sei ihr Sohn ganz und gar nicht: "Er könnte sich eine Jacht, tolle Wohnungen auf der ganzen Welt kaufen, macht er aber nicht. Wenn, dann kauft er den Kindern was oder der Familie, weniger sich. Das finde ich wirklich rührend."

Apropos Familie: Die steht bei den Bohlens an erster Stelle: "Keiner kann sich vorstellen, wie eng der Zusammenhalt ist", erzählt Edith ganz stolz. Stolz ist die Seniorin auch auf ihre "ganz tolle Schwiegertochter" Carina (37)! Moment mal: Schwiegertochter? Sind der Pop-Titan und seine Liebste etwa längst ganz still und heimlich verheiratet? "Ich weiß es nicht. Es gibt Themen, da fragen mein Mann und ich nicht nach – und das ist eines davon. Dieter und Carina sind sehr glücklich miteinander. Und das ist alles was zählt!"