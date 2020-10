Dieter Bohlen: Jetzt rückt er mit der ganzen Wahrheit über Michael Wendler raus!

"Ich fand es ganz gut. Manchmal entwickeln sich die Sachen so, wie man sich das, wie man das gut findet" fügt Dieter über das "DSDS"-Aus von Michael Wendler hinzu und schießt hinter her: "Also ich glaube, wenn ein Kameramann ausgefallen wäre, wäre das jetzt im Moment schlimmer gewesen." Hoppla! Scheinbar werden Michael und Dieter einfach keine Freude. Was Michael über diese Aussage denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu...