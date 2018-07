Dieter Bohlen: Jetzt spricht er über seine Trennung von Carina

Oh je, was hat es denn mit dieser Botschaft des Pop-Titan auf sich? Seit dem bei " " aktiv ist, wendet sich der 64-Jährige immer wieder mit ehrlichen Botschaften an seine Fans und lässt sie so an seinem Leben teilhaben.

Einer seiner neusten Post sorgt dabei jetzt jedoch für besonders viel Aufsehen! Der Grund: Dieter spricht erstmals über seine Trennung von Carina...

Dieter Bohlen & Carina: Nachwuchs-Überraschung!

Dieter Bohlen begeistert Fans mit "Instagram"

Im Vergleich zu anderen ist Dieter Bohlen ein wahrer "Instagram"-Neuling. Erst vor einigen Wochen entschied sich der Pop-Titan dazu, seine Fans auch via Social Media mit Updates aus seinem Leben zu versorgen. Dass er dadurch bei seinen Anhängern immer wieder auf Begeisterung stößt, wird vor allem anhand der Follower-Post-Kommentare deutlich. So ist zu lesen: "Super! Weiter... freue mich jeden Tag von dir zu hören und zu sehen und ich fand dich vorher schon prima." sowie "Finde ich echt gut das du das jetzt so machst! Du bist sowieso der Beste!" Mehr Fan-Liebe geht echt nicht. Sein neuster Post scheint dabei jetzt jedoch alle Aufmerksamkeitsrekorde zu schlagen. Dieter gibt dabei private Einblicke in seine Beziehung zu Carina...

Dieter Bohlen & Carina: Jetzt spricht er über Trennung

Obwohl Dieter und Carina seit über zehn Jahren ein absolutes Traumpaar sind und ihre Fans immer wieder mit gemeinsamen Auftritten begeistern, wendet sich der 64-Jährige nun mit einer ehrlichen Botschaft an seine Followers und äußert sich dabei erstmals zu dem Thema "Trennung von Carina". Ist zwischen Dieter und Carina etwa alles aus und vorbei?

Was Dieter über seine Beziehung berichtet und wie es um seine Beziehung mit Carina wirklich steht, erfahrt ihr im VIDEO: