Dieter Bohlen: Krasse Rachepläne! Der "DSDS"-Zoff gerät völlig außer Kontrolle

Nach nur wenigen Folgen der aktuellen Staffel hatte es Dieter sich mit der (weiblichen) Hälfte der Jury verscherzt. Wegen Lästerattacken gegen Mit-Jurorin und Sängerin Leony und sexistischer Abkanzelung einer jungen Kandidatin platzte DSDS-Jurorin Katja Krasavice der Kragen, sie rechnete per Video und sogar in Songzeilen mit Dieter ab: "Was willst du ‘ner Frau erzählen mit deinen Ü60-Werten" rappte sie ihm erst auf TikTok unter die Nase, um dann mit einem mehr als fünf Minuten langen Video noch mal kräftig vom Leder zu ziehen, nachdem Bohlen im Interview behauptet hatte, sie so "schei**e" zu finden, dass er nicht mal ihre Handynummer hätte. In ihrem Clip bezichtigte Katja ihn der Lüge und veröffentlichte peinliche, anbiedernde Whatsapp-Nachrichten von Bohlen, die zweifelsfrei belegen, dass der Poptitan, nun ja, gelogen hat. Oder, wie Katja ihm genüsslich an den Kopf wirft: "Du hast dich mit der Falschen angelegt!"

Nach diesem Mega-Eklat ist der Zoff nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen, und die Fans fragen sich: Wie geht es jetzt weiter? Wie "Closer" berichtet, soll Bohlen bei RTL sogar Katjas Rausschmiss gefordert haben. Aus seiner Sicht nachvollziehbar, denn anders als in den bereits abgedrehten Castings und Recalls könnten persönliche Attacken gegen Bohlen in den Live-Shows (Start ab 1. April) nicht rausgeschnitten werden. Und sollte der Chef-Juror sich von der selbstbewussten Musikerin provozieren lassen, droht ein Super-Knall zur Prime-Time…

RTL sitzt den Streit aktuell noch aus, doch wie "Closer" berichtet, steht eine Entscheidung an: Katja soll den Verantwortlichen ihren Rücktritt angeboten haben, immerhin hat sie mit ihrer Abrechnung wohl erreicht, was ihr vorschwebte. Ihre Social-Media-Kanäle laufen besser denn je – und als erfolgreiche Künstlerin hat sie DSDS ohnehin nicht nötig. Wie es also mit der Jubiläumsstaffel weitergehen könnte? Wahrscheinlich ohne Katja – und mit einem gedemütigten Bohlen…

Auch interessant