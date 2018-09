Dieter Bohlen: Maurice Bohlen sieht so aus wie Papa!

Eigentlich halten sich die Kinder von weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Nur einer tanzt gehörig aus der Reihe: Maurice Bohlen. Der sieht nicht nur aus wie Papa, sondern hat auch sein Showtalent geerbt! Und das nicht zu wenig!

Dieter Bohlen: Tragischer Todesfall! Drama um seinen Sohn

Maurice Bohlen ist das gemeinsame Kind von Dieter Bohlen und Estefania Küster

Maurice Bohlen ist der Sohn von Dieter Bohlen und . Die schöne Brünette und der Poptitan waren von 2001 bis 2006 ein Paar. Im Juli 2005 wurde der kleine Maurice geboren. Nur ein Jahr später zerbrach die kleine Familie aber endgültig. Angeblich soll der Poptitan eine andere Frau geküsst haben. Zu viel für Estefania! Noch 2009 erklärte das Model im Interview mit „Bunte“: „Seit drei Jahren habe ich kein einziges Wort mit Dieter gesprochen – noch nicht einmal ein schlichtes Hallo. Das Einzige, was uns heute noch verbindet, ist ein gemeinsames Kind.“

Heute lebt Maurice Bohlen zusammen mit Mama Estefania. Ob er Kontakt zu Dieter Bohlen hat, ist nicht bekannt. Doch Fakt ist: Er hat nicht nur das Aussehen von seinem Papa geerbt, sondern auch sein riesiges Talent…

Maurice Bohlen und Dieter Bohlen: So ähnlich sind sich Papa und Sohn

Die blonden Haare, das freche Grinsen und immer einen lockeren Spruch auf Lager. Maurice Bohlen sieht Papa Dieter Bohlen schon auf den ersten Blick super ähnlich!

Mittlerweile hat sich der Bohlen-Spross seine Haare zwar ganz hell gefärbt, doch die Ähnlichkeit zwischen ihm und seinem Vater bleibt. Und auch seine Art erinnert schwer an die des - !

Maurice Bohlen ist ein YouTube-Star

Dieter Bohlen ist seit Jahrzehnten ein bekannter -Star. Mit Modern Talking wurde er weltberühmt. Durch und „ “ wurde er zum ultimativen TV-Superstar. Heute ist der 64-Jährige aus dem Fernsehen gar nicht mehr wegzudenken. Und auch sein Sohn Maurice Bohlen hat dieses Showtalent in die Wiege gelegt bekommen. Der heute 13-Jährige hat einen eigenen -Kanal, dort zeigt er in den vielen Videos vor allem seine witzige Seite. Auch seine Mama Estefania Küster ist in einigen der Clips zu sehen! So schmink sie beispielsweise ihren Sohn oder wird von ihm mit einem unechten Piercing aufs Korn genommen.

Dieter Bohlen: Sein Sohn ist ein Youtube-Star!

Auf der Internet-Plattform nennt er sich Cassz, offenbar eine Ableitung aus seinem zweiten Namen. Denn eigentlich heißt er Maurice Cassian.

Und der Bohlen-Spross hat Erfolg: Der Blondschopf hat schon über 25 000 Abonnenten! Auch auf folgen ihm mehr als 6000 Fans.

Bei YouTube beschreibt er sich selber übrigens als einen „13 Jahre alten Fehler“. Ob Maurice Bohlen damit auf seinen Papa anspielt? Wer weiß… Eine Sache ist aber klar: Der Schüler hat auf jeden Fall Humor…