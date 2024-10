Dieter Bohlen: Nach "DSDS"-Quotenflop - Er spricht über das Aus!

Mit seinen 70 Jahren blickt Dieter Bohlen auf eine beachtliche Karriere zurück. Der Musikproduzent hat über 11,7 Millionen Platten verkauft. 20 Staffeln saß er bereits in der Jury von "DSDS". Doch zuletzt lief es mit seiner Kult-Sendung nicht mehr ganz so rund. Die Startfolge lief so schlecht wie nie zuvor. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Sendung nur noch eine Quote von 12,4 Prozent. Ist es Zeit für Dieter, seinen Job an den Nagel zu hängen?