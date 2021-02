Dieter Bohlen: Neue Frisur sorgt für Verzweiflung

Dieter ist entsetzt

"Weiß nicht, was schlimmer ist: Der Fuß oder wie mir Carina die Haare geschnitten hat", klagt Dieter lachend auf Instagram. Dazu postet er einen Clip, in dem man deutlich sieht, dass seine Haare jetzt kürzer sind. Obwohl ihm der neue Look nicht ganz gefällt, nimmt der 67-Jährige die Sache mit Humor. Und er verrät: "Sie hat hier in der Familie allen die Haare geschnitten."