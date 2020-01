Dieter Bohlen privat: Mit diesen Frauen war er zusammen

Mit seiner Freundin Fatma Carina Walz schwebt seit nunmehr 13 Jahren im Siebten Himmel. Als sich die beiden 2006 in einem Nachtclub auf Mallorca zum ersten Mal begegneten, war es Liebe auf den ersten Blick. Nach zwei gemeinsamen Kindern hat Carina den frauenverschlingenden Charmeur längst in einen Gute-Nacht-Geschichten vorlesenden Familien-Papa und Hausmann verwandelt. Doch seine wilde Vergangenheit kann auch Dieter Bohlen nicht leugnen. Wer sind die fünf Frauen, die ihre Spuren im Leben von „Dieda“ hinterlassen haben?

Erika Sauerland: Seine erste große Liebe

Während die eine oder andere Frau nur kurz durch sein Leben huschte, hinterließ Erika Sauerland tiefe Spuren. Die Blondine ist nicht nur Dieter Bohlens erste große Liebe, sondern auch die Mutter seiner drei erstgeborenen Kinder Marc (1985), Marvin (1989) und Marielin (1990). Zwar teilten der Poptitan und die begabte Songwriterin die Liebe zur Musik, doch nach nur sechs Jahren zerbrach die Ehe (1983-1989) trotz aller Gemeinsamkeiten.

Nadja Abd el Farrag: Skandalnudel Naddel

Gleich zweimal in seinem Leben verfiel der Poptitan der Hamburger Apothekerin . Nach einer stürmischen Beziehung, geprägt von der einen oder anderen Affäre, folgte 1996 die erste Trennung. Naddel hatte ihren „Dieda“ im Bett mit ihrer Nachfolgerin Verona Feldbusch erwischt. Zwischen 1997 und 2000 nahmen die beiden trotzdem einen zweiten Anlauf, doch auch der war zum Scheitern verurteilt. Für ihren Ex-Geliebten hat Naddel, die zeitweise von Hartz IV leben musste, keine schmeichelnden Worte über: „Dieter Bohlen war der Fehler meines Lebens!“

In ihrer Beziehung sorgten Dieter Bohlen und Nadja Abd el Farrag alias Naddel für jede Menge Skandale Foto: Imago

Verona Feldbusch: Seine kurzweilige Ehefrau

Aus einer turbulenten Beziehung rutschte Dieter Bohlen 1996 direkt in die nächste. Nachdem Naddel ihren „Dieda“ im eigenen Bett mit Verona Feldbusch erwischte, gaben sich der Poptitan und die „Peep!“-Erotikshow-Moderatorin nur kurze Zeit später das Ja-Wort in Las Vegas. Die vierwöchige Ehe wurde durch die skandalöse Scheidung gekrönt. Sogar von Handgreiflichkeiten war die Rede! Jahrelang herrschte Eiszeit, doch 2013 hat sich das Ex-Ehepaar endlich versöhnt.

Estefania Küster: Die Heiratsverweigererin

Nach den Fremdgeh-Skandalen der 90er Jahre wurde es 2001 ungewohnt ruhig um den " "-Juror. Die fünf Jahre währende Beziehung zu gestaltete sich überwiegend skandalfrei. Zwar brachten die beiden den gemeinsamen Sohn Maurice Cassian zur Welt, doch heiraten wollte die Moderatorin und Tänzerin aus Paraguay ihren Dieter Bohlen nicht. Nach der Trennung gründete Estefania eine neue Familie, sodass sich Dieter Bohlens Sohn Maurice heute über drei kleine Geschwister freuen kann. Seinen leiblichen Vater wird der mittlerweile als -Star tätige Jugendliche trotzdem nicht so schnell vergessen, denn die Ähnlichkeit zu Dieter Bohlen ist einfach verblüffend.

Carina Walz: Dieter Bohlen's zukünftige Frau

Heute ist Dieter Bohlen endlich am Ziel angekommen. Zwar haben die Frauen in seiner Vergangenheit ihre Spuren hinterlassen, doch seiner Carina kann niemand das Wasser reichen: „Die 99 Prozent an Energie, die ich früher in meine Frauen gesteckt habe, in Streitereien – die habe ich jetzt für andere Sachen zur Verfügung. Weil Carina und ich nie streiten. Wir sind mal unterschiedlicher Meinung. Aber das ist nicht mehr wie früher, wo gleich Spaghetti durch die Küche fliegen.“ Eine klare Rollenverteilung ist das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung. "Ich mag es ganz gerne, dass mein Mann ein Alphatier ist. Er ist der Chef in der Familie, aber er respektiert auch meine Meinung." schwärmt die 30 Jahre jüngere Carina von ihrem Dieter.

Dieter Bohlen: Die ganze Wahrheit über seine Kinder

Während Dieter Bohlen in den 90ern noch jede zweite Schlagzeile gestaltete, ist es heute deutlich ruhiger geworden um den „DSDS“-Juror. Sein Privatleben schützt der 65-Jährige mit viel Achtsamkeit. Während Dieter Bohlen seine bildschöne Freundin Carina Walz regelmäßig voller Stolz der Öffentlichkeit präsentiert, hält er seine Kinder Amelie (2011) und Maximilian (2013) lieber versteckt. Tja, auch der ewige Poptitan hat aus den Fehlern seiner skandalträchtigen Vergangenheit gelernt.

Trotz ihres Liebesglücks bekam auch Carina die wilden Seiten von ihrem Dieter zu Gesicht: