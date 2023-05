Dieter Bohlen: Schief und krumm! Tonstudio-Aufnahme zeigt seine echte Stimme

In der Tonstudio-Aufnahme ist ein Mann zu hören, wie er den Text des späteren Modern-Talking-Hits "We Still Have Dreams" ins Mikro "singt" und dazu die Gitarren-Begleitung nachmacht. Beides klingt schief und krumm! Damals war Dieter 33 Jahre alt - heute zählt er zu den berühmtesten deutschen Komponisten und Songschreibern. Doch sein Gesangstalent lässt wirklich zu wünschen übrig. Vielleicht denkt er ja beim nächsten fiesen Kommentar an einen "DSDS"-Kandidaten daran...

