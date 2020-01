Dieter Bohlen: Schlimmer Betrugsskandal! Bitter, was jetzt raus kommt!

Oh je! Schlechte Nachrichten für ! Wie nun via " " deutlich wird, wird mit dem Namen von Dieter bei seinen Fans jede Menge Schindluder betrieben…

Dieter Bohlen feiert "Instagram"-Erfolge

Obwohl Dieter Bohlen ein "Instagram"-Nachzügler ist, konnte der Pop-Titan binnen kürzester Zeit fast 1,5 Millionen Abonnenten für sich gewinnen. Täglich teilt Dieter Videos und Fotos, die Einblicke in sein Leben geben. Die Resonanz seiner Fans darauf: stets positiv. Doch jetzt der Schock! Wie nun unter den jüngsten Posts von Dieter deutlich wird, wurde er Opfer eines üblen Betrugsskandals. Nicht nur für ihn ein wahrer Schock! Auch seine Anhänger zeigen sich sichtlich bestürzt....

Dieters Name wird benutzt

Unter den jüngsten Posts des Pop-Titans sammeln sich immer mehr Kommentare, in denen Fans darüber berichten, dass sie von einem "falschen Dieter" angeschrieben wurde. So ist zu lesen: ""Hey Dieter! Bei mir hat sich in deinem Namen ein Fake gemeldet mit dem Versuch, Geld von mir abzuzocken. Nach dem ich ihm sagte, dass er ertappt worden ist, hat er direkt seine Profildaten auf eine andere Promi geändert. Möchte dich nur darüber informieren. Habe nämlich gelesen, dass er wieder mit deinem Profil aufgetaucht ist. Also Leute! Vorsicht." Oh je! Bleibt somit nur zu hoffen, dass die Übeltäter schnell gefasst werden und Dieter von solchen Angriffen in Zukunft verschont bleibt...

